Путін нічого не порушив, коли їхав на мотоциклі в окупованому Криму без шолома – дорожня інспекція Росії

Російська Державна інспекція безпеки дорожнього руху в окупованому Севастополі не штрафуватиме президента Росії Володимира Путіна за їзду на мотоциклі без шолома. Про це йдеться у відповіді дорожньої інспекції на запит юриста з Владивостока Максима Чіхунова.

Правила дорожнього руху, заявили в управлінні інспекції по Севастополю, не поширюються на протокольні заходи, «оскільки під час їхнього проведення дорожній рух повністю знімається (забороняється)».

Максим Чіхунова звернувся до дорожньої інспекції та Генпрокуратури Росії після того, як Путін 10 серпня під час байк-шоу мотоклубу «Нічні вовки» в Севастополі проїхав на мотоциклі «Урал» без шолома.

У травні 2018 року Путін проїхав Керченським мостом на «КамАЗі», не пристебнувшись паском безпеки. Тоді російська Федеральна служба охорони заявила, що правила дорожнього руху не були порушені, оскільки Путін їхав мостом до його офіційного відкриття, коли транспортна артерія «не була дорогою загального користування».