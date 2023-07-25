У Кремлі заявили, що Путін планує у жовтні візит до Китаю

Президент Росії Володимир Путін планує відвідати Китай у жовтні, повідомив Кремль 25 липня.

«Ми отримали запрошення і маємо намір поїхати до Китаю, коли відбудеться форум «Один пояс, один шлях» у жовтні», – сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков у коментарі російським інформагенціям.

Голова КНР Сі Цзіньпін у березні був із державним візитом у Москві та оголосив, що відносини між двома країнами вступають у нову еру.

Востаннє Путін відвідував Китай у 2022 році на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні.