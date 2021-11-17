З «голим Путіним та Лукашенком» – у Празі протестували проти сучасних диктаторів

На святкуванні Дня боротьби за свободу і демократію на одній із центральних площ столиці Чехії Праги 17 листопада учасники групи «Капутін» провели протестну акцію проти диктаторських режимів лідерів Росії та Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Учасники акції поставили на площі «золотий» унітаз, на який посадили заздалегідь зроблені ляльки, схожі на очільників Росії та Білорусі. Активісти також розгорнули плакат із написом «Руки геть від України».

«32 роки тому відбулася Оксамитова революція, яка звільнила нас від окупації Радянським Союзом. Це була перемога демократії і права вільно висловлюватися. Цією акцією ми хочемо вчергове звернути увагу та нагадати про сучасних диктаторів – Путіна та Лукашенка, які своїми діями в Україні та решті Європи залякують демократичний світ. Ми хочемо попередити чехів і решту світу про загрози, які несе гібридна війна цих двох режимів», – ​розповів Радіо Свобода організатор акції та засновник активістської групи «Капутін» Отакар Ван Гемунд.

Учасники протесту провели перфоманс біля однієї зі сцен, з яких сьогодні проголошували здобутки чеської демократії за часів незалежності. Ляльки «Путіна» та «Лукашенка» багатьох чехів та туристів – з ними робили численні фото.

Учасники групи «Капутін» з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу у Європі. Серед них була акція «Маріонетка Путіна», присвячена президентові Мілошу Земану, та інші численні акції протесту біля російського посольства, наприклад, «Зелені чоловічки».

День боротьби за свободу і демократію приурочений до репресій студентства нацистами у 1939 році та розгону студентської демонстрації на початку Оксамитової революції 1989 року.