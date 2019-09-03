Росія та Монголія підписали новий договір про партнерство на «новому рівні»

Президент Росії Володимир Путін та його монгольський колега Халтмаагійн Баттулга підписали постійний договір про дружбу та стратегічне партнерство. Це сталося 3 вересня в столиці Монголії Улан-Баторі під час візиту російського лідера. Новий документ спирається на чинний договір про дружбу та співробітництво 1993 року.

Відносини двох сусідів «піднялися на абсолютно новий рівень всебічного стратегічного партнерства», сказав Баттулга під час церемонії підписання.

Російський лідер сказав, що новий договір «відображає взаємну прихильність виведенню взаємодії на більш високий рівень і вирішує основні довгострокові завдання, які стоять перед Росією та Монголією».

Росія «традиційно є надійним постачальником енергоресурсів для Монголії», сказав Путін, додавши, що російська державна нафтова компанія «Роснєфть» «забезпечує більшу частину попиту країни (Монголії – ред.) на нафтопродукти».

Путін прибув до Улан-Батора 2 вересня. Він взяв участь у відзначенні 80-ї річниці спільної перемоги СРСР та Монголії над японськими силами на річці Халхін-Гол.

Раніше Путін відвідував Монголію в листопаді 2000 року та у вересні 2014 року.

Після свого візиту до Монголії Путін полетів до далекосхідного російського портового міста Владивосток, щоб взяти участь у щорічному Східному економічному форумі, який триватиме з 4 до 6 вересня.