Росія: Путін продовжив неробочі дні до 11 травня

Президент Росії Володимир Путін продовжив неробочі дні до 11 травня.

«Попереду в нас низка великих травневих свят. Між ними робочі дні – 6, 7 і 8 травня. Ми знаємо, що і в звичайній ситуації багато б не працювали – брали б відгули або відпустки. А зараз тим більше не можна ризикувати. Тому вважаю правильним оголосити ці три дні неробочими зі збереженням заробітної плати. Таким чином, з урахуванням всіх травневих свят період неробочих днів триватиме до 11 травня включно», – сказав Путін.

Він додав, що ситуація з коронавірусом у Росії залишається дуже складною, країна ще не пройшла пік захворювань.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у Росії виявили 93 558 випадків COVID-19. 867 пацієнтів померли.

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