Президент Росії підписав закон проти залучення неповнолітніх до протестів

Президент Росії Володимир Путін підписав ухвалений парламентом закон, що передбачає покарання за «залучення неповнолітніх до участі в несанкціонованих зібранні, мітингу, демонстрації, ході чи пікетуванні».

Закон про зміну до Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає, що за такі дії на громадян має накладатися адміністративний штраф у розмірі від 30 тисяч до 50 тисяч рублів (нині це від понад 11800 до 19700 гривень), або обов’язкові роботи на термін від 20 до 100 годин, або адмінарешт на термін до 15 діб, – «якщо ці дії не містять кримінально переслідуваного вчинку». Для посадовців за це передбачене покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 тисяч рублів (нині від 19700 до майже 39500 гривень), для юридичних осіб – штрафу від 250 до 500 тисяч рублів (від майже 99 до понад 197,5 тисяч гривень).

Закон, що його обидві палати парламенту Росії схвалили раніше цього місяця, був поданий на розгляд у травні – після того, як поліція затримала по всій Росії понад 1600 людей, серед них чимало підлітків, напередодні мітингів, які організовував опозиційний діяч Олексій Навальний на знак протесту проти інавгурації Володимира Путіна на четвертий президентський термін 7 травня.

Загалом за останні роки у протестах, у тому числі в організованих Навальним, проти дій російської влади по всій країні брали участь тисячі підлітків – учнів шкіл і студентів молодших курсів. Путін іще в лютому закликав Міністерство внутрішніх справ «рішуче покласти край» діям певних груп, що нібито намагаються залучати підлітків до протестів, які влада відмовляється узгоджувати.

Точні числа підлітків-учасників таких акцій невідомі. Державні засоби інформації в Росії іноді звертали особливу увагу на участь підлітків у таких акціях. Критики влади кажуть, що вона перебільшує участь неповнолітніх у протестах. Супротивники Кремля заявляють, що закон, серед іншого, можуть використати для того, щоб дискредитувати супротивників влади твердженнями, що вони втягують дітей у протизаконну діяльність і тим наражають їх на ризики їхньому життю і здоров’ю.

Путін керує Росією на посадах президента чи прем’єр-міністра з 1999 року – з часів задовго до того, як народилися нинішні росіяни, яким менш ніж 18 років. За словами критиків, він тримається за владу, серед іншого, і завдяки усуненню опонентів і придушенню інакодумства.