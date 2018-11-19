Путін проведе щорічну прес-конференцію в грудні – Кремль

Президент Росії Володимир Путін планує провести свою щорічну прес-конференцію в наступному місяці, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков 19 листопада.

«Прес-конференція традиційно відбувається у грудні. Цей формат буде збережений», – сказав Пєсков, не уточнивши дату проведення заходу.

Торік Путін провів телевізійну прес-конференцію 14 грудня перед приблизно 1600 російськими та закордонними журналістами. Вона тривала майже чотири години, тоді російський лідер оголосив, що планує переобратися на свою посаду в березні. Путін здобув свій четвертий президентський мандат з більш ніж 76% голосів на виборах, які критики називають нечесними.



Телевізійна прес-конференція наприкінці року стала традицією за час перебування Путіна на посаді. Він використовує цей захід для поліпшення іміджу, переконання росіян в адекватності своєї влади та надсилання сигналів Сполученим Штатам та решті світу.

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