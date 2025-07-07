Путін дозволив службу в армії РФ особам, які не мають російського громадянства

Президент Росії Володимир Путін підписав 7 липня закон, який дозволяє особам без громадянства РФ підписувати контракти на службу в Збройних силах Росії, повідомляють російські державні інформагенції.

Ухвалення такого закону було зумовлене необхідністю «негайного вжиття додаткових заходів щодо збільшення чисельності особового складу Збройних сил», ідеться в пояснювальній записці документа.

За словами голови комітету з оборони Державної думи РФ Андрія Картаполова, поправки стосуються насамперед людей із окупованих Росією територій України.

Він також зазначив, що «до багатьох жителів європейських держав, які переїжджають до Росії, застосовують міру позбавлення громадянства», і наголосив, що законопроєкт не пов’язаний із браком контрактників.

«Це ще одне джерело докомплектування армії. Ми також закриваємо прогалину в законодавстві, адже кожна людина повинна мати право вступити до Збройних сил Російської Федерації», – сказав Картаполов російській «Парламентській газеті».

За його словами, міністерство оборони за допомогою закону зможе залучити до військової служби від чотирьох до п’яти тисяч осіб. В обмін на такий контракт люди без громадянства зможуть отримати російський паспорт.

За даними Прикордонної служби ФСБ, торік до Росії загалом в’їхали майже 90 тисяч осіб без громадянства – не рахуючи туристів і транзитних пасажирів.