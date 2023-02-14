У РФ спеціально для Путіна збудували секретну мережу залізниць і станцій до його резиденцій – ЗМІ

До всіх основних резиденцій президента РФ Володимира Путіна підвели залізничні гілки, а поряд збудували секретні станції, пише російське видання «Проект».

Видання повідомляє про виявлення цієї осені на території Валдайського національного парку залізничної станції під охороною із вертолітним майданчиком. Усе це біля села Довгі Бороди – найближчого до улюбленої Путіним валдайської резиденції населеного пункту.

Місцеві жителі повідомили «Проекту», що станція та спеціальна залізнична гілка до неї збудовані винятково для користування президента. Згідно з супутниковими знімками, станцію та залізницю для Путіна на Валдаї збудували в 2019 році.

Побудована спеціально для президента РФ станція з’явилася також у Ново-Огарьові у 2015 році. Вона розташована за 400 метрів від резиденції Путіна в Московській області. Землю під станцію вилучили з приватної власності рішенням тодішнього прем’єр-міністра Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому через кожних десять метрів встановлено камери спостереження.

Ще одну «президентську» станцію, за інформацією «Проекту», збудували в Сочі. Для зупинки поїзда біля сочинської резиденції Путіна у 2017 році з’явилася платформа та нова тупикова залізнична гілка, прихована високим парканом від колій, якими курсують електрички.

Спецпоїзд, на якому Путін їздить до своїх резиденцій, базується, за даними видання, у депо на станції «Москва-Каланчевська», де є закритий вокзал для VIP-персон. Цей спецвокзал, як пише «Проект», і зараз функціонує – там високий паркан, додатково укріплений колючим дротом. У 2017 році до перону віп-вокзалу проклали нову дорогу для кортежу.

Раніше центр «Досьє» повідомляв, що ще до вторгнення РФ в Україну Путін пересів із літаків на бронепоїзд, щоб його пересування не відстежили.

Спецпоїзд Путіна візуально майже не відрізняється від звичайних поїздів російської залізниці, він такого ж сірого кольору з червоною смужкою. Відмінність лише у тому, що всі вагони поїзда Путіна броньовані і мають найвищий пріоритет, тобто розклад поїздів коригують так, щоб поїзд міг їхати без зупинок з максимальною швидкістю.

Спецпоїзди для президента робить компанія «Гранд Сервіс Експрес», заснована у 2002 році. Раніше співвласником цієї компанії ЗМІ називали племінника близького друга Путіна Юрія Ковальчука – Кирила. Останніми власниками «Гранд Сервіс Експресу», згідно з даними з реєстру юрособ, стали кіпрська Sorena Investments Ltd та Piper Participation Corp із Британських Віргінських островів. Обидві компанії, на думку центру «Досьє», пов’язані з Ковальчуком через його знайомих.