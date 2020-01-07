Президент Росії без попередження відвідав Сирію

Президент Росії Володимир Путін без попередження відвідав Сирію, де зустрівся з президентом країни Башаром аль-Асадом і з командирами російських військ у Сирії.

Його речник Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч Путіна з Асадом відбулася в командному пункті угруповання російських військ у Сирії.

За його словами, там обидва діячі вислухали рапорти військових про події в різних місцях Сирії.

В апараті Асада теж повідомили, що президенти познайомилися з доповіддю командувача російських військ у Сирії, і оприлюднили фото, на якому Асад і Путін тиснуть одне одному руки.

Візит відбувся в час посилення напруженості на Близькому Сході після нападу проіранських бойовиків на посольство США в Іраці і ліквідації Сполученими Штатами чільного іранського військового командувача на території Іраку. Іран, який є ще одним, крім Росії, головним військовим союзником влади Асада, пообіцяв відплату, США ж застерегли про можливі наслідки такого кроку.

Це був другий візит Путіна до Сирії, відколи Росія 2015 року втрутилася в війну в тій країні на боці Асада, щоб врятувати його в протистоянні з численними супротивниками, і перший до столиці Дамаску. 2017 року Путін відвідав російську військову базу Хмеймім у приморському місті Латакії.

Відтак російський керівник прибув до сусідньої Туреччини на переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, війська якого теж беруть участь у війні в Сирії, підтримуючи частину місцевих повстанців і придушуючи сирійських курдів. Обидва керівники також мають 8 січня урочисто відкрити газопровід «Турецький потік», який фактично вже працює і транспортує російський газ на південь Європи в обхід України.