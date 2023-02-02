Путін відреагував на постачання Україні західних танків. Каже – Росія має чим відповісти

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має чим відповісти на постачання Україні західних танків, зокрема німецьких «Леопардів».

«Нам є чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться», – цитує російська агенція «Інтерфакс» слова Путіна.

Путін заявив, що Росія змушена «давати відсіч агресії колективного Заходу».

Також Путін вважає, що «ідеологія нацизму» створює прямі загрози безпеці Росії.

«Зараз, на жаль, ми бачимо, що ідеологія нацизму вже у своєму сучасному вигляді, у сучасному прояві знову створює прямі загрози безпеці нашої країни. Ми знову і знову змушені давати відсіч агресії колективного Заходу», – сказав він.

Президент РФ переконаний, що Росії погрожують німецькими танками, «на борту яких хрести, і знову збираються воювати з Росією на землі України руками бандерівців», додав він.

Раніше США оголосили про готовність надати 31 танк «Абрамс», а Німеччина повідомила, що передасть 14 своїх танків «Леопард», а також дозволить іншим країнам постачати їх Україні. Таким чином, Київ може отримати понад 100 одиниць німецьких танків. Очікується, що вони можуть з’явитись в Україні протягом двох-трьох місяців.