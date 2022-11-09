Путін підписав указ про захист традиційних цінностей

Президент Росії Володимир Путін затвердив «Основи державної політики щодо збереження та зміцнення російських традиційних духовно-моральних цінностей». Указ з’явився у середу на державному порталі правової інформації.

У документі йдеться, що він має лягти в основу стратегічного планування у сфері гарантування національної безпеки.

До переліку традиційних цінностей увійшли життя, гідність, права та свободи людини, патріотизм, служіння Батьківщині, високі моральні ідеали, міцна сім’я, творча праця та пріоритет духовного над матеріальним.

Загрозою для традиційних цінностей, згідно з документом, є діяльність екстремістських та терористичних організацій, окремих ЗМІ, дії США та інших недружніх держав, а також деяких організацій та осіб на території Росії.

Руйнівними для традиційних цінностей оголошено культивування егоїзму і аморальності, заперечення ідеалів патріотизму, природного продовження життя, цінності міцної сім’ї, шлюбу як союзу чоловіка й жінки, багатодітності, заперечення позитивного внеску Росії у світову історію та культуру, пропаганда.

Згідно з указом, він має стати орієнтиром для реформ у галузі освіти, культури та ЗМІ, державної підтримки навчально-виховних, наукових та культурних проєктів. Також згадується, що правоохоронні органи мають удосконалювати методи припинення поширення чужих ідеологій, а органи влади на місцях – тісніше взаємодіяти зі ЗМІ.

Словосполучення «Традиційні цінності» часто згадуються у промові російських політиків, найчастіше у контексті з патріотизмом, «спротивом впливу Заходу» та за традиційні (між чоловіком та жінкою) стосунки і сім’ю.