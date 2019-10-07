В уродини російського президента під посольством у Києві проведуть «суд над Путіним»

Біля посольства Росії у Києві 7 жовтня відбудеться акція-перформанс «Суд над Путіним». Саме цього дня президент Росії Володимир Путін відзначає своє 67-річчя.

За інформацією організаторів, під час акції колишні політв’язні «будуть свідчити в імпровізованому «Гаазькому суді».

Повідомляється, що участь в акції також візьмуть громадяни інших країн. Запланований виступ колишніх політв’язнів Ісмаїла Рамазанова, Ігоря Мовенка, Олександра Костенка та Романа Тернівського.

Початок акції – 11:00.

Колишній майор КДБ Володимир Путін 20 років очолює Росію. У липні російська соціологічна служба «Левада-центр» повідомляла, що 68 відсотків жителів Росії схвалюють діяльність Володимира Путіна на посаді президента.