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07 Жовтень 2019, Київ 09:12
Новини | Політика

В уродини російського президента під посольством у Києві проведуть «суд над Путіним»

Президент Росії Володимир Путін

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Біля посольства Росії у Києві 7 жовтня відбудеться акція-перформанс «Суд над Путіним». Саме цього дня президент Росії Володимир Путін відзначає своє 67-річчя.

За інформацією організаторів, під час акції колишні політв’язні «будуть свідчити в імпровізованому «Гаазькому суді».

Повідомляється, що участь в акції також візьмуть громадяни інших країн. Запланований виступ колишніх політв’язнів Ісмаїла Рамазанова, Ігоря Мовенка, Олександра Костенка та Романа Тернівського.

Початок акції – 11:00.

/**/ /**/ /**/ Володимир Путін і Леонід Кучма в таборі «Артек». 28 липня 2001 року
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Колишній майор КДБ Володимир Путін 20 років очолює Росію. У липні російська соціологічна служба «Левада-центр» повідомляла, що 68 відсотків жителів Росії схвалюють діяльність Володимира Путіна на посаді президента.

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