Путін назвав «смішною» стурбованість щодо втручання Росії у вибори в США 2020 року

Президент Росії Володимир Путін заявив, що «смішно» вважати, що Москва спробує втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році, попри висновки, які лунали з Вашингтона, що Москва робила це в 2016 році.

Путін 2 жовтня заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив Москву у втручанні в попередні президентські вибори в США і «висловив стурбованість тим, що ми можемо вступити в змову в майбутньому».

«Це смішно. Було б смішно, якби не було так сумно», – сказав Путін.

В опублікованому в квітні звіті спецпрокурор Роберт Мюллер підтвердив висновки розвідки США про втручання Росії у вибори, але він вказав на відсутність достатніх доказів для того, щоб довести причетність до змови з росіянами президента Дональда Трампа і його команди.

Мюллер, а також багато законодавців-демократів і республіканців попередили, що Росія продовжує втручатися в політичний процес в США і готується до цього знову в 2020 році.