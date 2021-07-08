Путін зняв заборону на рейси до Єгипту, що діяла з 2015 року

Президент Росії Володимир Путін підписав документ, який визнав таким, що втратив силу його ж указ про заборону на комерційні авіаперевезення з Росії до Єгипту, крім польотів до Каїра.

Рішення про кількість рейсів в арабську країну найближчим часом має ухвалити оперативний штаб з боротьби із коронавірусом.

Заборона на польоти до Єгипту була запроваджена Москвою після того, як 31 жовтня 2015 року літак компанії «Когалимавіа», що летів з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, вибухнув над Синайським півостровом. Всі 217 пасажирів і семеро членів екіпажу загинули. Відповідальність за вибух взяли на себе члени угруповання «Ісламська держава». Бойовики назвали це помстою за військові дії Росії в Сирії.