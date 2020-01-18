Росія: Путін заявив, що не прагне правити довічно

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не хотів би, щоб його країна поверталася до радянської практики мати довічних правителів, які помирали без чіткої процедури правонаступництва. Під час виступу перед групою ветеранів Другої світової війни в Санкт-Петербурзі 18 січня Путіна запитали, чи потрібно зняти обмеження термінів для президента.

«Було б дуже тривожно повернутися до тієї ситуації, яку ми мали в середині 1980-х, коли державні лідери залишалися при владі, один за одним, до кінця своїх днів і пішли з посади, не забезпечивши необхідних умов для переходу влади. Я думаю, що було б краще не повертатися до тієї ситуації», – сказав російський лідер

Путін незмінно перебуває на керівних посадах у Росії вже понад 20 років, від 1999-го. Спершу він був прем’єр-міністром, згодом відбув два чотирирічних терміни як президент, згодом на термін правління президента Медведєва повернувся на посаду голови уряду, а від 2012 року знову є президентом упродовж двох шестирічних термінів.

У своєму зверненні до Федеральних зборів 15 січня 67-річний Путін запропонував конституційні зміни. Якщо вони будуть схвалені, це відкриє для Путіна механізми збереження влади, не пов’язані з посадою президента. Путін має піти з цієї посади в 2024 році.