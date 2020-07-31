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31 липня 2020, Київ 18:35
Новини | Міжнародні

Росія: Путін підписав закон про триденне голосування, критики кажуть про полегшення фальсифікацій

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін підписав 31 липня закон про можливість проведення триденного голосування на виборах і референдумах. Текст опублікований на російському офіційному порталі правової інформації.

Державна дума Росії схвалила документ 21 липня.

Триденне голосування відбудеться вже цього року, 11–13 вересня, під час виборів до Державної думи, регіональних та місцевих виборів.

Експерти відзначають, що голосування протягом трьох днів значно спростить фальсифікацію виборів.

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