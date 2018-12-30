Лідер Північної Кореї закликав до нових переговорів із Південною

Верховний керівник Північної Кореї Кім Чен Ин у листі до президента Південної Кореї Мун Дже Іна закликав до нових переговорів між Північчю і Півднем протягом наступного року.

Як повідомили про зміст листа в апараті південнокорейського керівника, Кім також висловив у ньому жаль, що не зміг здійснити планований візит до Сеула до кінця цього року.

Протягом нинішнього року Кім і Мун зустрічалися тричі. Останнім часом Пхеньян приділяє більше уваги дипломатії після низки ядерних і ракетних випробувань, які різко засудили Сеул, а також Захід і решта міжнародної спільноти.

Також цього року північнокорейський керівник мав саміт із президентом США Дональдом Трампом, який назвали історичним – хоча він практично не дав реальних результатів: переговори про ядерне роззброєння Північної Кореї, що почалися після саміту, швидко зайшли у глухий кут – Пхеньян висунув до Вашингтона вимогу спершу зняти з нього всі санкції; у США наполягають, що зняття санкцій може бути лише після того, як Північна Корея здійснить обіцяне на словах ядерне роззброєння.