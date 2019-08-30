Рада затвердила план осінньої сесії: початок – 3 вересня

Верховна Рада України вночі 30 серпня затвердила календарний план другої сесії дев'ятого скликання. Документ підтримали 278 народних депутатів.

«Цим проектом пропонується розпочати другу сесію IX скликання 3 вересня і завершити її роботу 24 січня 2020 року», – заявив представник комітету Верховної Ради з питань регламенту Сергій Кальченко, представляючи проект постанови.

Календарний план передбачає 10 пленарних тижнів, шість тижнів роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях, п'ять тижнів для роботи з виборцями, вісім годин запитань до уряду

Згідно з Конституцією, чергова сесія Верховної Ради відкривається в перший вівторок вересня.