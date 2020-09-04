Верховна Рада починає вводити в законодавство легкий електротранспорт

Верховна Рада починає вводити в законодавство персональний легкий електротранспорт на кшталт електросамокатів та сігвеїв.

Законопроєкт про забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів) в першому читанні підтримали 268 народних депутатів.

Термін «персональний легкий електротранспорт» пропонують ввести в Кодекс України про адміністративні правопорушення та закон «Про дорожній рух».

Зокрема, власників легкого електротранспорту хочуть зобов’язати під час руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, або під час руху за межами населеного пункту, виділити себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб.

Крім того, автори законопроєкту хочуть заборонити керувати велосипедом та легким електротранспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.