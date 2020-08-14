Рада Європи готова співпрацювати з Білоруссю в проведенні реформ

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчінович-Бурич заявила про стурбованість у зв'язку з подіями в Білорусі.

«Попри те, що Білорусь не входить до числа членів Ради Європи, ми маємо досвід співпраці в деяких галузях, і Білорусь є учасником кількох наших конвенцій, – зазначила Пейчінович-Бурич. – У зв’язку з цим я закликаю владу Білорусі забезпечити гарантії свободи зібрань і свободи вираження думок».

Генеральний секретар Ради Європи закликала білоруську владу не затримувати мирних демонстрантів і уникати неналежного поводження з протестувальниками. Уряд Білорусі має негайно вступити в діалог з громадянським суспільством, вважає генеральний секретар Ради Європи. За її словами, Рада Європи та його спеціалізовані органи готові співпрацювати з Білоруссю в проведенні необхідних реформ.

Рада Європи – одна з найстаріших міжнародних організацій на континенті. До неї входять 47 держав із населенням понад 800 мільйонів людей. Рада Європи – самостійна організація, яка не входить до системи Європейського союзу (ЄС), що об’єднує 27 держав. На відміну від Євросоюзу, Рада Європи не може ухвалювати обов’язкові закони, але має повноваження щодо забезпечення додержання окремих міжнародних угод, досягнутих європейськими державами з різних тем.

Одне з найбільш значних досягнень Ради Європи – розробка і схвалення Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод.