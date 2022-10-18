Рада підтримала законопроект про іспити для набуття громадянства України

Верховна Рада проголосувала за основу за законопроект щодо змін умови отримання громадянства України.

Урядовий законопроект №7606 підтримали 307 депутатів.

Документом, серед іншого, запроваджується норма, що знання основ Конституції України, історії України є умовою надання громадянства України.

Крім того, пропонується, що люди, які надається громадянство «за визначні заслуги перед Україною», протягом двох років повинні скласти іспити з основ Конституції України, історії України, а також на рівень володіння державною мовою. Невиконання цієї норми є підставою для втрати громадянства України.

Відповідно до процедури, для набуття чинності цих норм законопроект має пройти в Раді друге читання, а потім його має підписати президент України.