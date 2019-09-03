Рада зробила перший крок до скорочення кількості депутатів з 450 до 300

Верховна Рада України включила до порядку денного своєї другої сесії президентський законопроєкт «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)» (реєстраційний номер 1017).Також парламент направив цей законопроєкт на висновок Конституційного суду

За таке рішення проголосували 258 народних депутатів України.

Не голосували в повному складі фракції «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Голос», а з групи «За майбутнє», яка об’єднує мажоритарників, підтримав рішення лише один депутат.

Законопроект пропонує передбачити, що конституційний склад Верховної Ради становить 300 (замість нинішніх 450) народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років.

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, виступаючи в сесійній залі, зазначив, що, «якщо вийти на вулицю і запитати громадян України про те, чи згодні вони з тим, що в Україні 450 народних депутатів, то ми чуємо 90% відповідей, а можливо, навіть і 100, про те, що 450 народних депутатів України забагато».

За його словами, коли була закріплена в 1996 році норма Конституції про кількість народних депутатів, то населення України становило 52 мільйони, а на сьогодні, за найоптимістичними даними, кількість населення «суттєво скоротилася».

Також у законопроєкті міститься норма про те, що Верховна Рада обирається за пропорційною виборчою системою. Опозиційні депутати парламенту вимагали включення до документа положення ще й про так звані «відкриті» виборчі списки, коли учасники голосування обиратимуть не лише партію, а й конкретних кандидатів з цієї політичної сили.