Рада ухвалила законопроєкт про конфіскацію незаконних активів

Верховна Рада ухвалила 11 вересня в першому читанні законопроєкт №1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Цей законопроєкт був поданий президентом України Володимиром Зеленським.

Також депутати проголосували за прискорену підготовку документа до другого читання.

Альтернативні законопроєкти подавали фракції «Європейська солідарність» та «Голос».

Також у порядку денному Верховної Ради 11 вересня є законопроєкт №1029 щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції.