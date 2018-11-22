Рада ухвалила закон про кримінальні проступки

Верховна Рада України ухвалила закон про кримінальні проступки. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться, що на сьогодні злочини невеликої тяжкості або середньої тяжкості становлять майже 50 відсотків від усіх розслідуваних.

«Це призводить до затягування розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, а також необґрунтованої тяганини при розслідуванні злочинів невеликої тяжкості», – пояснюють автори законопроекту.

У зв’язку з цим вони пропонують запровадити спрощений порядок досудового розслідування у формі дізнання всіх кримінальних правопорушень невеликої тяжкості, «що, безумовно, сприятиме зменшенню навантаження на органи досудового слідства». Депутати пропонують запровадити 126 складів кримінальних проступків.