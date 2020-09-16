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16 вересня 2020, Київ 14:05
Новини | Політика

Рада призначила ексрегіонала Василя Горбаля новим членом Ради НБУ

Василь Горбаль, фото архівне

Верховна Рада призначила новим членом Ради національного банку України Василя Горбаля, звільнивши з цієї посади Віру Ричаківську. За таке рішення на сьогоднішньому засіданні парламенту проголосували 249 депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Ініціатором проєкту постанови став голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше цей комітет схвалив кандидатуру Горбаля на посаду члена Ради НБУ.

Василь Горбаль – політик, бізнесмен, банкір, народний депутат України IV, V і VI скликань (2002-2012), був членом Партії регіонів. Член Ради НБУ (2003-2005, 2007-2014). Із 2002 року є президентом «Укргазбанку».

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