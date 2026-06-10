Рада осучаснила грошове забезпечення поліцейських і рятувальників

Верховна Рада України 10 червня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення», який посилює соціальні гарантії рятувальників і поліцейських, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За документ проголосували 269 народних депутатів.

«ДСНС і Нацполіція щодня працюють в безперервному режимі в умовах війни: ліквідовують наслідки російських обстрілів, евакуюють людей, гасять пожежі, документують воєнні злочини, забезпечують правопорядок і рятують життя. Держава має забезпечити їм гідний рівень грошового забезпечення. Передбачається встановлення мінімального рівня грошового забезпечення на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це складає понад 33 тисяч гривень – ред.), оновлену систему надбавок за вислугу років і структуру виплат», – написав Клименко у телеграмі 10 червня.

У пресслужбі парламенту уточнили, що застосування нових умов нарахування грошового забезпечення планується з 1 січня 2027 року.

У пояснювальній записці до ухваленого закону вказано, що, за чинним законодавством, головною складовою грошового забезпечення поліцейських є посадові оклади, розміри яких були встановлені у 2015 році й «фактично є незмінними з того часу».

«Так, наприклад, посадовий оклад оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції або інспектора патрульної поліції не перевищує 2500 грн., що не відповідає об’єктивній оцінки роботи поліції і реаліям сьогодення… Таким чином ЗУ «Про Національну поліцію» не містить мінімальних гарантій грошового забезпечення поліцейських, що призводить до незадовільного рівня оплати праці працівників поліції і відтоку професійних кадрів», – йдеться в пояснювальній записці.

Метою ухвалення закону там назване «закріплення мінімального, гарантованого рівня посадового окладу поліцейського, як головної складової загального розміру грошового забезпечення».

У першому читанні згаданий документ ухвалили в березні 2025 року.