Разумков дозволив співробітникам ЗМІ повернутися на балкон Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков видав розпорядження, яким, зокрема, послабив обмеження для роботи журналістів в українському парламенті, спричинені поширенням коронавірусної інфекції.

Відповідно до документа, тепер один оператор або фотокореспондент від одного засобу інформації може бути присутній у ложі преси на балконі зали засідань Верховної Ради. Чисельність людей у цій ложі не може перевищувати 30.

Після початку епідемії COVID-19 зона роботи журналістів у парламенті була обмежена третім поверхом будівлі, де розташований пресцентр Верховної Ради.