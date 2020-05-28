Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 травня 2020, Київ 23:38
Новини | Політика

Разумков дозволив співробітникам ЗМІ повернутися на балкон Ради

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час позачергового засідання, 24 квітня 2020 року

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков видав розпорядження, яким, зокрема, послабив обмеження для роботи журналістів в українському парламенті, спричинені поширенням коронавірусної інфекції.

Відповідно до документа, тепер один оператор або фотокореспондент від одного засобу інформації може бути присутній у ложі преси на балконі зали засідань Верховної Ради. Чисельність людей у цій ложі не може перевищувати 30.

Після початку епідемії COVID-19 зона роботи журналістів у парламенті була обмежена третім поверхом будівлі, де розташований пресцентр Верховної Ради.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG