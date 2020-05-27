Рада не розгляне законопроєкт про гральний бізнес наступного тижня – Разумков

Законопроєкт «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» потребує доопрацювання, тому наступного тижня Верховна Рада не розглядатиме цей документ у другому читанні, повідомив 27 травня голова парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Є спірні моменти – я з цими пропозиціями теж погоджуюся… Тому що зарегульованість не додає ефективності процесу. Це не означає, що повинна бути вседозволеність, але повинно працювати ефективно, швидко і якісно. Чим менше бар’єрів, тим можливостей буде більше. Але як тільки буде готово, будемо виносити в зал цей законопроєкт», – наголосив Разумков.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.