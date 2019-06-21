У Раді суддів України заявили про тиск із боку адміністрації Зеленського, в АП заперечують

Голова Ради суддів України, суддя Верховного суду Олег Ткачук заявляє про тиск із боку представників Адміністрації президента Володимира Зеленського на членів ради.

Як цитує Ткачука прес-служба РСУ, він отримав інформацію від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що «з Адміністрації президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів».

«Вказана ситуація викликає велике занепокоєння і жодним чином не узгоджується із засадами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра у соціальних, політичних, економічних спорах», – заявив Ткачук.

«Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією і законами України, було продемонстровано 19 червня 2019 року під час зустрічі заступника глави Адміністрації президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка. Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі», – цитує голову Ради суддів прес-служба РСУ.

Згідно з інформацією на сайті прес-служби РСУ, засідання ради 21 червня відбулося, його учасники вирішили скликати позачерговий з’їзд суддів на 24-25 жовтня цього року.

В Адміністрації президента звинувачення заперечили. Як заявив Радіо Свобода заступник голови АП Руслан Рябошапка, «ніяких дзвінків не було, не могло бути і не буде».

«Те, що відбувається, ця контратака на президента і його команду, вона пов’язана з тим, що стара система намагається відстояти свій контроль за судовою системою», – сказав Рябошапка.

За словами заступника голови АП, «голова Ради суддів має відповідати за свої неправдиві слова.., у тому числі в судовому порядку».

Рада суддів є вищим органом суддівського самоврядування й організовує виконання рішень з’їзду й контроль за їхнім виконанням, а також вирішує питання про скликання нового з'їзду.