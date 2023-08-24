Рада створила ТСК із взаємодії з «корінними народами» Росії. Її очолить Юрчишин

У Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації – про ухвалення відповідної постанови повідомили кілька народних депутатів.

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Згідно з постановою, до основних завдань ТСК входять:

підготовка висновків і пропозиції щодо основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації

підготовка та внесення на розгляд парламенту та профільних комітетів законопроєктів і інших актів державної політики із взаємодії з такими народами

налагодження зв’язків з парламентами, урядами та іншими органами й організаціями інших держав для обміну досвідом

підготовка звернень до Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу з питань діяльності ТСК

Комісія складатиметься з 11 народних депутатів. Її очолив представник «Голосу» Ярослав Юрчишин, заступницею голови стала Марія Мезенцева від «Слуги народу».

Юрчишин назвав метою ТСК «допомогти цим народам вийти з-під російської окупації».

«Україна – форпост свободи. Битися з росіянам за волю – наш єдиний шлях та наша місія водночас», – прокоментував він.

За словами парламентаря, комісія працюватиме в двох напрямках. По-перше, вона встановлюватиме зв’язки з «нескореними представниками тих національностей, чия земля під російським гнітом».

«Другий напрямок роботи – міжнародний. Будемо порушувати питання розвалу Росії та доносити ці меседжі до наших західних партнерів. Маємо змінити їхні погляди і довести: світ стане безпечнішим, коли з його мапи зникне великий терорист. Цивілізованому світу потрібно не боятися, а прагнути тотального розпаду РФ», – заявив Юрчишин.

У жовтні 2022 року Верховна Рада України ухвалила Постанову про визнання Чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією.