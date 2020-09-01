Верховна Рада почала чергову сесію

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 1 вересня відкрив 4-ту сесію парламенту IX скликання. На відкритті були присутні голови диппредставництв, керівники центральних органів влади, судів і представники релігійних організацій.

Відповідно до порядку денного, 1 вересня парламент має розглянути, зокрема, у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів, що стосуються виборчих процедур.

Також у порядку денному стоїть розгляд у першому читанні законодавчого акту про внесення змін до законів України, що стосуються створення військово-цивільних адміністрацій. Окрім того депутати мають розглянути законопроєкт, який стосується ліквідації окремих райдержадміністраціій через створення нових районів.

Рада також має розглянути проєкт закону про засування інституту бізнес-омбудсмена.