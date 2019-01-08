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08 Січень 2019, Київ 20:38
Новини | Суспільство

Суд визнав протиправною заборону депутатських відряджень у пленарні тижні Ради

Розгляд справи тривав з березня 2018 року

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Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону депутатських відряджень у пленарні тижні, окрім відряджень для участі в офіційних парламентських делегаціях.

Це розпорядження належить голові Верховної Ради Андрію Парубію. Суд пояснив своє рішення тим, що спікер парламенту не має повноважень встановлювати нові права та обов’язки або створювати обмеження у роботі народного депутата при виконанні ним своїх повноважень, зокрема, у здійсненні відряджень.

Крім того, відповідно до закону «Про статус народного депутата України», ніхто не має права обмежувати повноваження парламентаря, окрім випадків, передбачених Конституцією та законами України.

Також розпорядженням не можуть встановлюватися обмеження щодо здійснення повноважень народного депутата України, оскільки воно не є нормативно-правовим актом, повідомляє прес-служба суду.

Позов був поданий народним депутатом від «Батьківщини» Сергієм Власенком.

Розгляд справи тривав з березня 2018 року.

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