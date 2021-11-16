Рада ухвалила закон «Про медіацію»

Верховна Рада на засіданні 16 листопада ухвалила закон «Про медіацію» у другому читанні і в цілому. Таке рішення підтримали 302 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ на законодавчому рівні закріплює можливості проведення процедури медіації, яка полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами, за допомогою медіатора.

Процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Як йдеться в документі, фізичні і юридичні особи зможуть звернутися до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду.

Медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін.

Набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами.