Верховна Рада ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в «Укрзалізниці»

Верховна Рада 16 лютого схвалила звіт Тимчасової слідчої комісії щодо діяльності перевізника «Укрзалізниця».

За документ проголосували 282 народних депутати, проти – нуль, утрималися 45.

Звіт презентувала очільниця комісії, народна депутатка Юлія Гришина, яка заявила про «кризу» в державній компанії.

«ТСК вивчала період роботи з 2015 по 2020 роки, і нами виявлені всі ознаки планомірного руйнування стратегічного підприємства, яке системно й методично доводилося до зубожіння. Руйнувалася інфраструктура, не оновлювався рухомий склад, демотивувався персонал», – стверджує вона.

За даними комісії, доходи «Укрзалізниці» від вантажних перевезень складають 92,3% від показника доепідемічного 2019-го, попри збільшення тарифів у 2021 році.

«У вересні 2021 року було зафіксовано 349 кинутих вантажних поїздів. У жовтні 2021 року було зафіксовано 407 кинутих вантажних поїздів. У листопаді 2021 року було зафіксовано 859 кинутих вантажних поїздів. Штрафи за несвоєчасну доставку вантажів з вини АТ «УЗ» , які сплачено перевізником, становлять за останні 3 роки 378,6 мільйона гривень», – зазначено у висновках.

За даними ТСК, через низку чинників недоотримані доходи та збитки в секторі вантажних перевезень на 2021 рік можуть становити від 6 до 8 мільярдів на рік. Це «свідчить про потребу більш ретельного контролю сектору вантажних перевезень залізничного транспорту з боку акціонера АТ «УЗ» - Уряду та з боку правоохоронних органів».

Відтак комісія називає кілька причин, які призводять до незадовільного стану перевізника:

«вплив фінансово-промислових груп на АТ «УЗ» і, як наслідок, несамостійність в прийнятті рішень органів управління АТ «УЗ», що шкодить інтересам компанії та її працівників»

корупціогенність органів управління компаніх, брак контролю з боку правоохоронних органів, що «дає можливість, уникаючи персональної відповідальності, приймати рішення у збиток АТ «УЗ»

зупинка реформ залізничного транспорту та невиконання указів президента, актів уряду та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

За підсумками свого звіту комісія рекомендує уряду контролювати виконання своїх рішень, призначивши для цього відповідальних у Кабінеті міністрів, а також встановити «конкретні і зрозумілі» показники ефективності для управлінців «Укрзалізниці».

Офісу генерального прокурора, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань та Службі безпеки України депутати радять «забезпечити постійне, дієве реагування на виявлені або такі, що готуються, корупційні кримінальні правопорушення, які стосуються перевізника, та «вжити дієвих заходів» щодо притягнення винних до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

Після голосування звіт мають передати президенту України, прем’єр-міністру, Кабінету міністрів, «Укрзалізниці» та Офісу генерального прокурора.

Верховна Рада в січні 2021 року створила ТСК, яка має розібратися і в фінансових проблемах, і в можливій корупції всередині УЗ, і в її конфлікті з інвестором.