КМІС: 33,5% українців шкодують про розпад Радянського Союзу

33,5% українців шкодують про розпад СРСР, йдеться в соціологічному дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Найбільша частка таких людей – в електораті Юрія Бойка (81,5% від усіх його виборців), Олега Ляшка (44,5%) та Юлії Тимошенко (39,3%). Серед виборців президента Володимира Зеленського частка людей, які шкодують про розпад СРСР, становить 28,7%.

35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі, про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому 25,5% респондентів обрали варіант «важко сказати напевно, чого було більше».

Водночас порівняно з травнем 2013 року кількість людей, які вбачають в радянському періоду більше користі, знизилася із 48% до 35% (для коректності порівняння з вибірки 2013 року виключили анексований Росією Крим окремі райони Донецької і Луганської областей). Тих, хто бачить більше шкоди, стало більше з 18% до 28%, а тих, хто «не може оцінити, чого було більше», стало менше з 31% до 25,5%.

Опитування проводили з 24 до 31 травня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% – для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.