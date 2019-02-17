Інформація про радіаційну небезпеку на Тернопільщині є фейком – влада

Влада Тернопільщини заявляє, що передана проводовим радіо і місцевими ЗМІ інформація про радіаційну небезпеку в області не відповідає дійсності.

«Дана інформація є фейком... На АЕС Хмельницької та Рівненської областей без надзвичайних подій», – заявив начальник управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.

Як написав у Facebook голова Тернопільської обласної держадміністрації Степан Барна, вранці 17 лютого «стався збій, через можливе зовнішнє втручання, в програмному забезпеченні системи оповіщення області».

«Радіаційна ситуація в області в нормі. На АЕС Хмельницької і Рівненської областей без надзвичайних подій. Просимо поширити інформацію та зберігати спокій», – додав він.

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Останнім часом різні відомства – від РНБО і Служби безпеки України до Міністерства закордонних справ – заявляли про небезпеку хакерських атак на об’єкти критичної інфраструктури напередодні виборів в Україні.