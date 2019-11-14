Радіо Крим.Реалії почало цілодобове мовлення на середніх хвилях

Радіо Крим.Реалії почало цілодобове мовлення з Чонгара (південь Херсонської області) на середніх хвилях на частоті 648 АМ. Тепер проєкт Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії можна слухати на більшій території Кримського півострова, за винятком гірських районів і Південнобережжя.

Радіосигнал поширюється також на південні і східні області України, західну і південну частину Росії.

Також Радіо Крим.Реалії веде мовлення на частоті 105.9 FM у північному Криму.

Радіо Крим.Реалії інформує кримчан про найважливіші події на півострові і в світі в форматі 24/7.

По буднях з 9:00 до 10:00 (8:00 – 9:00 за київським часом) слухайте ток-шоу «Доброго ранку, Крим!»; з 19:30 до 20:30 (18:30 – 19:30 за київським часом) ток-шоу «Кримський вечір»; в суботу з 8:40 до 9:00 (7:40 – 8:00 за Києвом) слухайте програму «Крим за тиждень з Олександром Янковським» і з 17:00 до 17:45 (16:00 – 16:45 за Києвом ) «Крымский.Пармезан».

Також на хвилях Радіо Крим.Реалії можна слухати програми української та російської служб Радіо Свобода/Радіо Свобода, «Голосу Америки», ток-шоу Радіо Донбасс.Реалії і програми Настоящего времени.

Кримчани можуть безкоштовно телефонувати в ефір за телефоном 8 800 10 06 926 або писати на адресу: Krym_radio@rferl.org

На сайті Крим.Реалії і в додатку RFERL радіо можна слухати онлайн.