Радіо Свобода запускає новий мобільний застосунок

Радіо Свобода з 1 липня запускає новий мобільний застосунок.

Тепер Ви можете дивитися прямі ефіри з усіх важливих подій в Україні і світі. А ще – налаштувати стрічку новин Радіо Свобода під власні інтереси.

Ми повідомляємо швидко та об’єктивно новини політики. Ми єдині, хто розповідає, що насправді відбувається в Криму і на Донбасі. Ми розслідуємо корупцію в усіх кабінетах влади, на нас не впливають олігархи й політики.

Радіо Свобода – ексклюзиви і перевірені факти.

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