Призначити Піскуна радником було неправильним рішенням генпрокурора Венедіктової – радник голови ОП

Радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк вважає, що призначення Святослава Піскуна радником генерального прокурора України Ірини Венедіктової було неправильним кадровим рішенням. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Я думаю, що це було неправильне рішення, і я вважаю, що Ірина Валентинівна ухвалить відповідне нове рішення по Піскуну. Я вважаю, що вона ухвалить. Вона зрозуміє, що мабуть щось не так з цим кадровим призначенням. Це – моя позиція. Я вважаю, що Піскун на сьогодні не може обіймати будь-яку посаду в тій вертикалі, в якій він зараз обіймає. Це для авторитета держави вкрай погане явище. Як було вкрай погане явище призначати суб’єкта за прізвищем «Луценко» генеральним прокурором, так само і суб’єкта за прізвищем «Піскун» призначати радником генерального прокурора. Це – неправильне рішення для суспільного здоров’я», – вважає Подоляк.

При цьому він зазначив, що кадрове призначення Піскуна до ОГПУ і кадрові призначення Леоніда Кравчук і Вітольда Фокіна – це різні речі.

«Що стосується Фокіна і Кравчука. Це – функція авторитетів у важкій переговорній ситуації. Росія не сприймає тут взагалі нікого, з точки зору авторитетних позицій. Чому був Леонід Данилович, чому зараз Леонід Макарович – це виключно функція представництва для тієї сторони перш за все: аби наш представник міг щось сказати і та сторона це почула. Такі переговорні майданчики завжди містять в собі грандіозного старожила в будь-якій країні. Позиції, які вони мають озвучити зі своїм авторитетом, ми будемо з ними погоджувати, це ж зрозуміло», – говорить Подоляк.

Про призначення Святослава Піскуна, який працював генеральним прокурором за президентства Леоніда Кучми і Віктора Ющенка, позаштатним радником генпрокурора на громадських засадах стало відомо 30 липня. Сама генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що ухвалила таке кадрове рішення через досвід Піскуна. Вона також додала, що Піскун як «людина системи» працював гепрокурором при різних президентах «на державу», як це роблять лікарі, вчителі і правоохоронці і наголосила, що не варто їх «плутати з політиками».

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми, а також запропонував долучити до процесу переговорів першого прем'єр-міністра України (1990−1992 рр.) Вітольда Фокіна, якого «знають на Донбасі, він з 16 років в шахті». Сам Фокін заявив, що погодився на це.