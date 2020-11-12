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12 листопада 2020, Київ 19:02
Новини | Політика

Радник голови ОП Уманський подав у відставку

За словами Уманського, причину цього він має намір пояснити після того, як на Банковій ухвалять рішення за його заявою

Радник керівника Офісу президента України, ексміністр фінансів Ігор Уманський повідомив, що подав у відставку.

«Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову», – написав він у фейсбуці 12 листопада.

За словами Уманського, причину цього він має намір пояснити після того, як на Банковій ухвалять рішення за його заявою. «Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже», – додав він.

У квітні звільненого з посади міністра фінансів Уманського призначили радником голови Офісу президента. Він займався ситуацією з можливою корупцією в митних і податкових органах.

У березні 2020 року Верховна Рада звільнила Уманського з посади міністра фінансів.

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