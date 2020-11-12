Радник голови ОП Уманський подав у відставку

Радник керівника Офісу президента України, ексміністр фінансів Ігор Уманський повідомив, що подав у відставку.

«Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову», – написав він у фейсбуці 12 листопада.

За словами Уманського, причину цього він має намір пояснити після того, як на Банковій ухвалять рішення за його заявою. «Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже», – додав він.

У квітні звільненого з посади міністра фінансів Уманського призначили радником голови Офісу президента. Він займався ситуацією з можливою корупцією в митних і податкових органах.

У березні 2020 року Верховна Рада звільнила Уманського з посади міністра фінансів.