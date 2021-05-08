Світ готується до неконтрольованого падіння китайської ракети

Космічне командування США, яке відстежує місце знаходження неконтрольованої китайської ракети, заявило, що ракета повторно увійде в атмосферу Землі над Тихим океаном удосвіта 9 травня (5:52 ранку за Києвом).

Сайт Space-Track, підтримуваний військовим підрозділом США, що відстежує космічне сміття, повідомив 8 травня, що час і місце входу в атмосферу відпрацюваного ступеня китайської ракети-носія все ще не є точними.

За попередніми оцінками, повернення ракети Long March 5B відбудеться орієнтовно над Туркменистаном. Це викликає побоювання, що уламки об’єкта, який, за оцінками, важить близько 22 тонн, можуть досягти землі і заподіяти шкоду.

На думку експертів, єдина впевненість наразі лише у тому, що ракета повторно увійде в атмосферу в межах 51,5 градуса північної і стількох же градусів південної широти від екватора, що охоплює території на північ до Середньої Азії та на південь до Нової Зеландії.

Аерокосмічна корпорація, яка також відстежує неконтрольовану китайську ракету, прогнозує, що вона знову увійде по цьому маршруту десь між Південно-Східною Європою і серединою Тихого океану.

За оцінками Space-Track, ймовірність того, що ракета впаде в радіусі менше ніж кілометр від будь-якого місця на Землі, становить лише 1 з 196,9 мільйона. Портал радить усім «зберігати спокій».