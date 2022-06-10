Уряд планує надавати українцям гранти на навчання на ІТ-курсах – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд має намір виділяти гранти на навчання українців на ІТ-курсах.

«Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або інший технічний фах, зможуть отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які після цього зможуть знайти роботу у цій сфері», – сказав під час засідання уряду Шмигаль, якого цитує пресслужба Кабміну.

Шмигаль очікує, що ці грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання економіки.

Прем'єр зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч, але при цьому все одно багато компаній мали дефіцит кадрів.

Також, за словами Шмигаля, Український фонд стартапів викуповуватиме частку у новостворених компаній.

«Програма спрямована на ІТ-підприємців – початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі», – сказав він.

За словами прем'єра, ці гроші можна буде спрямовувати лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет такої програми на рік становитиме 10 млрд грн, а пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.

За даними Міністерства економіки України, станом на початок квітня 178 підприємств переїхали до більш безпечних регіонів України через війну. Водночас 67 – відновили роботу.