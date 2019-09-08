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08 Вересень 2019, Київ 17:52
Новини | Міжнародні

На честь Назарбаєва назвали новий російський космічний комплекс для запуску ракет

Космодром Байконур, Казахстан

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Російський ракетно-космічний комплекс для запуску ракет-носіїв «Союз-6» і «Союз-5», що будується на Байконурі, названо на честь першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва «Назарбаєвський старт», повідомив російський «Роскосмос».

Раніше комплекс називався «Байтерек», але під час зустрічі Нурсултана Назарбаєва і Володимира Путіна в Москві минулого тижня, президент Росії запропонував перейменувати комплекс.

Передбачається, що перша ракета стартує з «Назарбаєва» в 2022 році. Угода про будівництво комплексу була підписана торік на Байконурі.

На честь Нурсултана Назарбаєва, першого президента Казахстану, який в березні пішов у відставку , перейменована в Нур-Султан столиця країни (раніше Астана – ред.). Також уряд перейменував у Нур-Султан міжнародний аеропорт столиці і кілька вулиць в обласних центрах Казахстану. Назарбаєву поставили в Казахстані кілька пам’ятників, а його портрет є на національній валюті.

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