Найбільша космічна ракета-носій у світі компанії SpaceX вибухнула незабаром після запуску

Найпотужніша з будь-коли побудованих ракета-носій з космічним кораблем Starship компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска вибухнула у четвер під час першого випробувального польоту.

Гігантська ракета успішно стартувала о 8:33 ранку за центральним часом (13:33 за Грінвічем) х космодрому SpaceX у штаті Техас.

Капсула Starship мала відокремитися від ракети-носія першого ступеня через три хвилини польоту, але поділу не сталося, і ракета вибухнула.

Компанія SpaceX у твітері зіронізувала, що сталося це, «ніби льотні випробування були недостатньо захоплюючими».

Надважка ракета Starship створювалася для відправки астронавтів на Місяць і Марс. Планувалося, що у рамках першого польоту ракета виконає один виток навколо Землі. Потім корабель мав здійснити кероване приводнення в Тихому океані поблизу Гавайських островів.