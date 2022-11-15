Влада попередила про загрозу ракетного удару на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Влада повідомляє про загрозу ракетного удару на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

«Висока вірогідність масованої ракетної атаки ворога. Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!», – написав у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Також про загрозу ракетного удару повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Зафіксовано запуск ракет з Каспію. Орієнтовний час підльоту – 14:15-14:30. Про ціль наразі невідомо», – написав він.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що «ракети – в повітрі».

У південних та східних областях України оголошена повітряна тривога.