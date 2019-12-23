У Лондоні на дербі «Тоттенгем» – «Челсі» вперше застосували протокол ФІФА про боротьбу з расизмом

Протокол Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про боротьбу з расизмом вперше був застосований на футбольному матчі в Лондоні 22 грудня. Це сталося в поєдинку англійської прем’єр-ліги, в якому зустрічалися дві столичні команди, «Тоттенгем Хотспур» і «Челсі». На стадіоні «Вайт Харт Лейн» було зроблено три оголошення після того, як гравець «Челсі» Антоніо Рюдігер повідомив про расистські вигуки з трибун.

Інцидент стався після того, як південнокорейський футболіст «Тотенгема» Сон Хен Мін ударив Рюдігера ногою, і цей епізод після розгляду системою відеоперегляду (VAR) спричинив вилучення корейця.

Невдовзі капітан «Челсі» Сезар Аспіліквета вказав арбітру Ентоні Тейлору, що Рюдігер, який є чорношкірим, повідомив про «мавп’ячі вигукування» з трибун.

«Ми дуже стурбовані. Всі разом ми маємо це зупинити. Це питання не лише футболу, а й життя», – прокоментував інцидент Аспіліквета.

Організація з протидії расизму Kick It Out заявила, що знає про «ймовірні расистські інциденти» та схвалила дії арбітра, який уперше застосував вимоги протоколу ФІФА і попросив диктора по стадіону зробити відповідні оголошення.