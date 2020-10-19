Радіо Свобода зняло документальний фільм про Революцію на граніті

18 жовтня 1990 року у Києві завершилося голодування студентів, яке згодом назвуть Революцією на граніті, або першим українським Майданом, – а його учасників – тими, хто наблизив здобуття Україною Незалежності. Молодь протестувала проти комуністичного уряду радянської України, влаштувавши наметовий табір на центральній площі Києва, нинішньому майдані Незалежності.

Через 30 років по тому дійові особи студентського протесту і тодішньої влади розповіли Радіо Свобода, як усе було і чим могло закінчитися. Відверті спогади, ексклюзивні кадри т справжня атмосфера початку 1990-х, останніх місяців перебування України у складі СРСР, – у документальному проєкті «Революція на граніті. Чого і як домоглися учасники студентського голодування у жовтні 1990-го?»

Автори 47-хвилинного фільму – Ірина Малихіна (ідея, журналіст, продюсер), Дмитро Джулай (режисер, сценарій, монтаж) і Євгенія Степченко (продюсування, архів).

Прем’єра документального проєкту відбулася у неділю, 18 жовтня, на каналі Радіо Свобода у YouTube.

«Влада захиталася, дала тріщину», – згадує один із лідерів голодування Олесь Доній.

Студентська акція у 1990 році тривала 16 днів, до голодування долучилися люди різного віку, включно з деякими народними депутатами. Протест призвів до відставки голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола, хоча не всі вимоги студентів були виконані.