Цього тижня парламент завершить роботу у «турборежимі» – Разумков

Поточного пленарного тижня Верховна Рада завершить роботу у «турборежимі» і почне працювати більш планово, але не повільніше, заявив спікер Дмитро Разумков.

«Цього тижня ми завершимо «турборежим» і перейдемо до більш планової роботи. Ми забезпечуємо ту законодавчу базу, яка була необхідна для впровадження реформ для інших вертикалей влади», – сказав Разумков.

За його словами, рішення про відмову від «турборежиму» викликане рекомендаціями з цього приводу від прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Крім того, Разумков повідомив, що у п’ятницю, 18 жовтня, у парламенті планують розглянути та ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2020 рік.

15 жовтня у Верховній Раді триває пленарне засідання.