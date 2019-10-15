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15 Жовтень 2019, Київ 14:06
Новини | Політика

Цього тижня парламент завершить роботу у «турборежимі» – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

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Поточного пленарного тижня Верховна Рада завершить роботу у «турборежимі» і почне працювати більш планово, але не повільніше, заявив спікер Дмитро Разумков.

«Цього тижня ми завершимо «турборежим» і перейдемо до більш планової роботи. Ми забезпечуємо ту законодавчу базу, яка була необхідна для впровадження реформ для інших вертикалей влади», – сказав Разумков.

За його словами, рішення про відмову від «турборежиму» викликане рекомендаціями з цього приводу від прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

/**/ /**/ /**/ Будівля Київської міської державної адміністрації (КМДА) та Київської міської ради. Київ, 6 жовтня 2019 року
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Крім того, Разумков повідомив, що у п’ятницю, 18 жовтня, у парламенті планують розглянути та ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2020 рік.

15 жовтня у Верховній Раді триває пленарне засідання.

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