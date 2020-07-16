Офіс президента не повідомляє, чи платить керівнику апарату Ради за «слідкування» за Разумковим

Офіс президента України у відповідь на запит Радіо Свобода відмовився коментувати інформацію про те, що ОПУ платить керівнику апарату Верховної Ради В’ячеславу Штучному, щоб той слідкував за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова.

В Офісі президента заявили, що зміст запиту Радіо Свобода не відповідає вимогам Закону «Про доступ до публічної інформації».

Радіо Свобода цікавилося, чи відповідає дійсності інформація видання «Українська правда» про платню В’ячеславу Штучному за стеження за Разумковим і, якщо так, які кошти при цьому використовуються – державні чи приватні.

Штучний та Разумков не коментували публікацію «Української правди».

15 липня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура повідомив у Telegram, що Штучний написав заяву про звільнення.